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Sivasspor, İstanbul takımlarına yenilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivasspor, İstanbul takımlarına yenilmiyor

DG Sivasspor, geçen sezonunun 8. haftasında 8 Kasım 2020 tarihinde sahasında Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından evinde İstanbul takımları karşısında yenilgi yaşamadı.

İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor, geçen sezonunun 8. haftasında 8 Kasım 2020 tarihinde sahasında Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından evinde İstanbul takımları karşısında yenilgi yaşamadı.

Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yiğidolar İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybederek bu istatistikle dikkat çekti.

İstanbul temsilcileri ile oynadığı son 13 maçtan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Sivasspor, son mağlubiyetini 8 Kasım 2020'de sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçta aldı.

Sivasspor'un İstanbul takımları ile sahasında oynadığı son 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2020-2021 sezonu

Sivasspor-Kasımpaşa: 2-1

Sivasspor-Başakşehir: 0-0

Sivasspor-Beşiktaş: 0-0

Sivasspor-Karagümrük: 1-0

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Sivasspor-Galatasaray: 1-2

2019-2020 sezonu

Sivasspor-Galatasaray: 2-2

Sivasspor-Başakşehir: 1-1

Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0

Sivasspor-Beşiktaş: 3-0

2018-2019 sezonu

Sivasspor-Galatasaray: 4-3

Sivasspor-Başakşehir: 0-0

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

Sivasspor, İstanbul takımlarına yenilmiyor

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