Sivasspor, İsrail'e uçtu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivasspor, İsrail'e uçtu

09.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:32

- Sivasspor, İsrail'e uçtu DG Sivasspor, yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçı için İsrail'e gitti.

- Sivasspor, İsrail'e uçtu

SİVAS - DG Sivasspor, yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçı için İsrail'e gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İsrail'e hareket etti. Sivasspor'da, sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Serhiy Rybalka ve korona virüse yakalanan 5 futbolcu dışında diğer oyuncular kafilede yer aldı. Öte yandan kafileye Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenör Bülent Albayrak ve futbolcu Max Gradel, bugün TSİ 16.30'da karşılaşmanın oynanacağı Bloomfield Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 17.30'da bu statta gerçekleştirecek.

Yarın oynanacak olan maç Sivasspor ve Türkiye için büyük önem arzu ediyor. Kırmızı-beyazlılar yarın rakibini yendiği durumda gruptan çıkacak ve ülke puanına da büyük katkı sağlayacak.

Sivasspor, İsrail'e uçtu
Sivasspor, İsrail'e uçtu
Sivasspor, İsrail'e uçtu
Sivasspor, İsrail'e uçtu
Sivasspor, İsrail'e uçtu
Sivasspor, İsrail'e uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

İlgili Haberler

Traktör şarampole uçtu dayı öldü, yeğen yaralandı
Traktör şarampole uçtu dayı öldü, yeğen yaralandı
Suudi Arabistan'dan İsrail'e hava sahası kullanım izni
Suudi Arabistan'dan İsrail'e hava sahası kullanım izni
TBMM Başkanı Şentop: 'İsrail'in, Siyonizm'in esas meselesi, Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail'i gerçekleştirmektir'
TBMM Başkanı Şentop: "İsrail'in, Siyonizm'in esas meselesi, Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail'i gerçekleştirmektir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Hulusi Akar Mehmet Ersoy Mustafa Destici
Magazin Alişan Öykü Çelik Öner Erkan Gonca Vuslateri
Spor Sinan Gümüş Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, İsrail'e uçtu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:32:38. #1.15#
title