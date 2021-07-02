Sivasspor, Isaac Cofie ile yeni mukavele yaptı
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Sivasspor, Isaac Cofie ile yeni mukavele yaptı

Sivasspor, Isaac Cofie ile yeni mukavele yaptı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı oyuncu Isaac Cofie ile yeniden anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı oyuncu Isaac Cofie ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon bitiminde sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 29 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon İspanya'nın Sporting Gijon takımından transfer etmişti.

Cofie, kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 32 maça çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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