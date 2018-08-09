Sivasspor İlker Sayan ile Sözleşme İmzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, TFF 2.Lig takımlarından Sivas Belediyespor'dan orta saha oyuncusu İlker Sayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Sivas Belediyespor forması giyen sağ kanat oyuncusu İlker Sayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bolu kampından itibaren Sivasspor ile antrenmanlara çıkan İlker yeni sezonda 14 numaralı formayı giyecek.

Futbola Göztepe'de başlayan İlker Sayan daha sonra Çanakkale Dardanelspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkhanspor, Nazilli Belediyespor ve Sivas Belediyespor formalarını giydi. Genç orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maça çıkarken 1 gol kaydetti. - SİVAS