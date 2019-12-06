Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 5. randevuda

06.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:45

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. İki takım, bu müsabakayla birlikte 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın saat 15.00'te deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bu önemli Geride kalan 13 haftada kırmızı-beyazlılar, 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu elde ettiği 27 puanla zirvede yer alırken, Malatya temsilcisi ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puan elde ederek 7. sırada kendine yer buldu.

5. RANDEVU

DG Sivasspor ile Yeni Malatyaspor, yarın Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecekler. İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan 4 maçın 2'sinden Sivasspor, 1'inden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Söz konusu mücadelelerde Sivasspor 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Sivasspor ve Malatyaspor son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış ve maç 2-0 kırmızı-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında ligde geride kalan 4 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 sezonu

Sivasspor: 2 - Malatyaspor: 0

Malatyaspor: 1 - Sivasspor: 0

2018-2019 SEZONU

Malatyaspor: 4 - Sivasspor: 4

Sivasspor: 2 - Malatyaspor: 0

ÇALIMBAY'IN, SERGEN YALÇIN İSTATİSTİĞİ

Süper Lig'de Teknik Direktör Sergen Yalçın ile karşılaştığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Çalımbay, bu maçların hepsinden 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

SİVASSPOR'DA TEK EKSİK YATABARE

Bu zorlu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Çalımbay, Yatabare'nin yerine Kone'yi sahaya sürecek.

DÜDÜK ÜMİT ÖZTÜRK'TE

Malatyaspor-Sivasspor karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Yalçın Taşkınfurat'ın dördüncü hakem olacağı mücadelede VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev alacak.

İHA)

Kaynak: İHA