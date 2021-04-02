Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda
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Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda

Süper Lig'in 32. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor birbirlerine karşı 30. kez rakip olacak.

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Süper Lig'in 32. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor birbirlerine karşı 30. kez rakip olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sivasspor ile Trabzonspor Süper Lig'de yarın oynanacak olan maçla birlikte 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 29 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 14 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 7 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yiğidolar'da tek eksik!

Sivasspor'un, Trabzonspor ile oynayacağı maçta 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı süren Serhiy Rybalka Trabzon karşısında görev yapamayacak.

2 takımın maçları bol gollü geçiyor

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

Üst üste 3 maç kazanmak istiyor

Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Yiğidolar son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sivas'ta 1 isim sınırda

Yiğidolar'ın Trabzon ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Hakan Arslan, Trabzonspor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Çalımbay'ın Avcı karnesi

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya rakip olduğu son 3 Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Çalımbay, daha önceki 6 karşılaşmada ise galip gelememiş ve 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:

2005-2006 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor - Sivasspor: 0-0

2006-2007 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor - Sivasspor: 2-0

2007-2008 Sezonu-

Trabzonspor - Sivasspor: 0-3 (Hükmen)

Sivasspor - Trabzonspor: 2-0

2008-2009 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 0-0

Sivasspor - Trabzonspor: 3-0

2009-2010 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor - Sivasspor: 3-1

2010-2011 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 6-1

Sivasspor - Trabzonspor: 2-3

2011-2012 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor - Sivasspor: 2-1

2012-2013 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 1-0

Sivasspor - Trabzonspor: 2-0

2013-2014 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 0-0

Sivasspor - Trabzonspor: 0-4

2014-2015 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 3-1

Sivasspor - Trabzonspor: 1-1

2015-2016 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 0-2

Trabzonspor - Sivasspor: 1-0

2017-2018 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor - Sivasspor: 0-2

2018-2019 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 3-1

Sivasspor - Trabzonspor: 1-1

2019-2020 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor - Sivasspor: 2-1

2020-2021 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 1-1 - SİVAS

Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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