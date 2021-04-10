Sivasspor ile Konyaspor 24. randevuda
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Sivasspor ile Konyaspor 24. randevuda

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Sivasspor ile Konyaspor 24. randevuda

Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile İH Konyaspor, 24. kez rakip olacak.

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Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile İH Konyaspor, 24. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 24. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 23 lig maçın Sivasspor 8 galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 7 ke kazandı. 8 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı maçlarda ise 2007-2008 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Sivasspor 3-0 kazanırken, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında aynı skorla Konyaspor yenmişti.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadelede Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor'da 2 eksik

Sivasspor'un Konyaspor ile oynayacağı maçta 2 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı süren Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka, Konya maçında görev yapamayacak.

Hakan Arslan sınırında

Sivasspor'da Konyaspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan kaptan Hakan Arslan, Konya karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Takımların golcü oyuncuları

Müsabaka öncesi Sivasspor'da 9'ar golü bulunan Max Gradel ve Mustapha Yatabare takımın en golcü isimleri konumunda yer alıyor. Konyaspor'da ise 8 golle Artem Kravets takımın en golcü isimi durumunda bulunuyor.

Ligdeki en uzun seri

Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen ve bu alan ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Sivasspor, söz konusu maçlardan 4 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Yiğidolar, son 5 karşılaşmanın dördünde ise kalesini gole kapattı.

Çalımbay'ın Konyaspor şansı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Süper Lig tarihinde mağlup olmadan en fazla konuk ettiği rakibi 7 galibiyet, 1 beraberlikle Konyaspor oldu.

İki takım arasında yarın saat 13.30'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. - SİVAS

Sivasspor ile Konyaspor 24. randevuda
Sivasspor ile Konyaspor 24. randevuda
Sivasspor ile Konyaspor 24. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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