Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda

23.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:20

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek olan Sivasspor, deplasmanda alacağı sonuçla lider girdiği haftada yerini korumak istiyor. İki ekip Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 24 karşılaşmanın 6'sından Sivasspor, 8'inden Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2 ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 68 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde ise 40 gol gördü.

İki ekip arasındaki maçlarda en farklı skora, Sivasspor'u 2005-2006 sezonunda deplasmanda 5-0 yenen Kayserispor imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidoları 2010-2011'de 4-1 ve geçen sezon 6-2 mağlup etti.

Kayserispor ile Sivasspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İzmir bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya düdük çalacak.

SİVASSPOR'DA 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sivasspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Mustapha Yatabare, Kayseri karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacaklar.

ÇALIMBAY'IN ŞANSI TUTMUYOR

Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile rakip olduğu 6 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu 2 galibiyeti de son 2 karşılaşmada aldı. Çalımbay diğer maçlardan ise 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA