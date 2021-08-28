Sivasspor ile Göztepe 17. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Göztepe, 17. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Göztepe, 17. kez birbirlerine rakip olacak.

Sivasspor ile Göztepe Süper Lig'in 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu mücadele ile iki ekip 17. kez karşı karşıya gelecek. 2 takım daha önce futbol tarihinde oynanan 16 maçta Sivasspor 5 kez galibiyetle ayrılırken, 8 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 Mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 26 gol atarken kalesinde 34 gole engel olamadı.

İki ekip daha önce Sivas'ta 8 kez karşılaştı. Sivasspor 3 kez galip ayılırken, İzmir temsilcisi de 3 kez sahasından galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztepe'nin Sivasspor'u 7-0 yendiği maç oldu.

Yarın oynanacak olan müsabaka saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Sivasspor - Göztepe arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar:

1977-1978 Sezonu

Sivasspor: 1 - Göztepe: 4

Göztepe: 7- Sivasspor: 0

2000-2001 Sezonu

Sivasspor: 2 - Göztepe: 2

Göztepe: 4- Sivasspor: 3

2003-2004 Sezonu

Sivasspor: 1- Göztepe: 1

Göztepe: 2- Sivasspor: 1

2016-2017 Sezonu

Sivasspor: 3 - Göztepe: 0

Göztepe: 0 - Sivasspor: 1

2017-2018 Sezonu

Sivasspor: 2 - Göztepe: 3

Göztepe: 1- Sivasspor: 0

2018-2019 Sezonu

Sivasspor: 2 - Göztepe: 0

Göztepe: 3 - Sivasspor: 3

2019-2020 Sezonu

Sivasspor: 1 - Göztepe: 0

Göztepe: 3 - Sivasspor: 1

2020-2021 Sezonu

Sivasspor: 0 - Göztepe: 1

Göztepe: 3 - Sivasspor: 5 - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı