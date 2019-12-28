Sivasspor ile Göztepe 13. randevuda

28.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:25

Süper Lig'in 17. haftasında Lider DG Sivasspor ile Göztepe, yarın 13. kez karşı karşıya gelecek. 2 takım daha önce futbol tarihinde oynanan 12 maçta Sivasspor 3 kez galibiyetle ayrılırken, 6 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 Mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 19 gol atarken kalesinde 27 gole engel olamadı.

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan lider Sivasspor, maçtan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

İki ekip daha önce Sivas'ta 6 kez karşılaştı. Sivasspor 2 kez galip ayılırken, İzmir temsilcisi de 2 kez kendi deplasmandan galip ayrıldı. 2 karşılaşmada beraberlikle tamamlandı.

Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztepe'nin Sivasspor'u 7-0 yendiği maç oldu.

İki ekibin son mücadelesi 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde oynanırken, Sivasspor, Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı.

GOLCÜ İSİMLER

Karşılaşma öncesi Sivasspor'da Emre Kılınç, Mustapha Yatabare ve Fernando attığı 6'şar gol ile Yiğidolar'ın en golcü isimleri durumunda. Göztepe de ise 3'er golle Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk ve Eren Derdiyok takımın en golcü ismi oldu.

SİVASSPOR 459. MAÇINA ÇIKIYOR

Sivasspor Süper Lig'de 459. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Spor Toto Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 458 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Toto Süper Lig'de 173 galibiyet, 119 beraberlik ve 165 mağlubiyet aldı. 639 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 609 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 638 puan topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA