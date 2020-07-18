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Sivasspor ile Gençlerbirliği 26. randevuda

Süper Lig'in 33. hafta maçında Sivasspor ile Gençlerbirliği birbirlerine karşı 26. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Gençlerbirliği 26. randevuda
18.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:05

Süper Lig'in 33. hafta maçında Sivasspor ile Gençlerbirliği birbirlerine karşı 26. kez rakip olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 21.00'da oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sivasspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'de yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 12 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor'u 5 kez yendi. Taraflar 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.

59 kez gol atıldı

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 59 gol kez taraftarlar gol sevinci yaşadı. Sivasspor 25 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.

Appindangoye kart sınırında!

Sivasspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.

Sivas'ta 1 eksik!

Heyecan dolu karşılaşma öncesi Sivasspor'da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı kalecisi Mamadou Samassa, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Sivasspor 481. maçına çıkacak

Sivasspor Süper Lig'de 481. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de bugüne kadar 480 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig'de 179 galibiyet, 126 beraberlik ve 175 mağlubiyet aldı. 662 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 668 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 663 puan topladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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