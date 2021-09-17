Sivasspor ile Gaziantep FK 5. randevuda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor ile Gaziantep FK 5. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor ile Gaziantep FK 5. randevuda

Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Gaziantep FK 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Gaziantep FK 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İki takım yarın oynanacak olan maçla birlikte 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride maçların 2'sinden Sivasspor, 1'inden de Gaziantep FK galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar 4 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Sivasspor ve Gaziantep FK son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Sezonu

Sivasspor - Gaziantep: 1-1

Gaziantep - Sivasspor: 5-1

2020-2021 Sezonu

Sivasspor - Gaziantep: 2-1

Gaziantep - Sivasspor: 0-1 - SİVAS

Sivasspor ile Gaziantep FK 5. randevuda

Sivasspor ile Gaziantep FK 5. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Fuat Oktay
Magazin Kaan Urgancıoğlu
Spor Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Ali Koç Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivasspor ile Gaziantep FK 5. randevuda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:37:11. #1.12#