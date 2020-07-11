Sivasspor ile Fenerbahçe 28. randevuda
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Sivasspor ile Fenerbahçe 28. randevuda

Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösterecek.

Sivasspor ile Fenerbahçe 28. randevuda
11.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:40

Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösterecek. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 karşılaşmanın 17'sini Fenerbahçe, 5'ini Sivasspor kazandı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SİVAS-FENER MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 27 maçta toplam 98 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 36, Fenerbahçe ise 62 kez fileleri havalandırdı.

SİVASSPOR'DA 2 FUTBOLCU SINIRDA!

Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında görev yapamayacaklar.

YİĞİDOLAR'IN 480. MAÇI

Sivasspor, Süper Lig'de 480. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de bugüne kadar 479 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, bu maçlarda 178 galibiyet, 126 beraberlik ve 175 mağlubiyet aldı. 660 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde ise 667 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar toplamda 660 puan topladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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