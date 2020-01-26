Sivasspor ile Çaykur Rizespor 16. randevuda

26.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:29

Süper Lig'in 19. hafta maçında lider DG Sivasspor, yarın Çaykur Rizespor ile 16. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 15 lig maçının 4'ünü Sivasspor, 5'ini de Çaykur Rizespor kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Geride kalan 15 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor 15, Çaykur Rizespor ise 14 kez fileleri havalandırdı. Sivas'ta oynanan 7 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 2 kez de rakibine mağlup oldu.



Sivasspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan maçta Kayseri bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



Sivas seriyi egale etmek istiyor



Süper Lig'de 10 maçtır mağlup olmayan ve 21 maçtır rakip fileleri havalandıran lider Sivasspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlı takım son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak haftalardır liderlik koltuğunda oturuyor.



Sivasspor'un 461. maçı



Sivasspor Süper Lig'de 461. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Spor Toto Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 460 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Toto Süper Lig'de 175 galibiyet, 119 beraberlik ve 165 mağlubiyet aldı. 642 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 610 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 644 puan topladı. - SİVAS

Kaynak: İHA