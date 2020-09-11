Sivasspor ile Alanyaspor 7. randevuda Süper Lig'in ilk hafta maçında oynanacak DG Sivasspor ile Alanyaspor 7. kez rakip olacak.

Süper Lig'in ilk hafta maçında oynanacak DG Sivasspor ile Alanyaspor 7. kez rakip olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 17.00'da oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Alanyaspor yarın oynanacak olan maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede Sivasspor'un 2 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, turuncu-yeşillilerin de 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

SİVASSPOR'DA İKİ EKSİK!

Sivasspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maçta iki eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka, Alanyaspor karşısında görev yapamayacak.

YİĞİDOLAR İKİ SEZONDUR GALİBİYETLE BAŞLIYOR

Sivasspor, iki sezondur Süper Lig'e iç saha galibiyetleriyle başlıyor. 2018-2019 sezonuna 1-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle başlayan Yiğidolar, 2019-2020 sezonuna ise Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlı ekip bu iki karşılaşmada da gol yemedi.

SAHASINDA ALANYA'YA YENİLMİYOR

Yiğidolar, Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u konuk ettiği 3 maçı da kaybetmedi. Bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, turuncu-yeşillilerle oynadığı son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA