Sivasspor İkinci Yarıya Antalya'da Hazırlanacak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin ikinci yarısına Antalya'daki kamp ile hazırlanacacak



Ligin ilk yarısını 26 puanla 8'inci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara 3 Ocak tarihine kadar izin verildi. İznin ardından futbolcular Çarşamba günü saat 20.00'de Manavgat'ta Sueno Hotels Beach Otel'de toplanarak ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayacak.



Kırmızı-beyazlı ekip Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarıyla ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak. - SİVAS