Sivasspor İkinci Yarıya Antalya'da Hazırlanacak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin ikinci yarısına Antalya’daki kamp ile hazırlanacacakLigin ilk yarısını 26 puanla 8’inci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara 3 Ocak tarihine kadar izin verildi.

Sivasspor İkinci Yarıya Antalya'da Hazırlanacak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin ikinci yarısına Antalya'daki kamp ile hazırlanacacak

Ligin ilk yarısını 26 puanla 8'inci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara 3 Ocak tarihine kadar izin verildi. İznin ardından futbolcular Çarşamba günü saat 20.00'de Manavgat'ta Sueno Hotels Beach Otel'de toplanarak ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarıyla ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak. - SİVAS

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