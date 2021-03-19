Sivasspor idmanına davetsiz misafir
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Sivasspor idmanına davetsiz misafir

19.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:13
Sivasspor idmanına davetsiz misafir

DG Sivasspor, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

DG Sivasspor, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Takımın antrenman yaptığı sırada sahaya giren köpek adeta idmanın maskotu oldu.

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor'un idmanında sahaya bir köpek girdi. Koşu yapan oyuncuların arasına giren başı boş köpek renkli görüntülere sahne oldu. Bazı oyuncular köpekten korkarken, teknik heyet ve futbolcular köpeği severek bir süre oyun oynadı. Daha sonra antrenman kaldığı yerden devam etti.

Köpek ise kulüp çalışanları tarafından saha dışına çıkarıldı. Kulübün sosyal medyasından paylaşılan fotoğrafa "Antrenmanın davetsiz misafiri" notu eklendi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor idmanına davetsiz misafir
Sivasspor idmanına davetsiz misafir
Sivasspor idmanına davetsiz misafir
Sivasspor idmanına davetsiz misafir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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