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Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Sivasspor iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ligde evinde kaybetmeyen tek takım unvanını korudu.

08.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:22
Sivasspor iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ligde evinde kaybetmeyen tek takım unvanını korudu.


İç sahadaki 13 maçlık periyotta 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 24 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.


Ligde 49 puanla 4. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasındaki ilk maçta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.


Daha sonra üçüncü haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı karşılaşmalarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada MKE Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada Kasımpaşa'yı 2-0, 15. haftada Fenerbahçe'yi 3-1, 17. haftada da Göztepe'yi 1-0 yenerek üst üste 7 iç saha mücadelesini kayıpsız geçti.

Ligin 19. haftasında Çaykur Rizespor, 21. haftada ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 23. haftada Aytemiz Alanyaspor'u iç sahada 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Ligde 25. haftada bugün sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, iç sahada kaybetmeyen takım unvanını da korudu.

En son Beşiktaş'a kaybetmişti

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

Yaklaşık 11 aydır sahasında kaybetmeyen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonun 34. haftasında Galatasaray'ı 4-3 yenmişti.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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