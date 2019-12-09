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Sivasspor her maçta gol atıyor

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden DG Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan takım olmayı başardı.

09.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:26
Sivasspor her maçta gol atıyor

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden DG Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan takım olmayı başardı.


Süper Lig'de lider Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini korudu.


Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 14 haftasında gol atmayı başarmış oldu.


Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda yer alıyor.


Sivasspor'un aldığı sonuçlar şöyle:


Sivasspor: 3-0 : Beşiktaş


Çaykur Rizespor: 2-1 : Sivasspor


Sivasspor: 1-1 : Gaziantep


Başakşehir: 1-1 : Sivasspor


Sivasspor: 2-1 : Trabzonspor


Alanyaspor: 1-1 : Sivasspor


Sivasspor: 3-1 : Ankaragücü


Galatasaray: 3-2 : Sivasspor


Sivasspor: 2-1 : Antalyaspor


Denizlispor: 0-2 : Sivasspor


Sivasspor: 2-0 : Konyaspor


Kayserispor: 1-4 : Sivasspor


Sivasspor: 2-0 : Kasımpaşa


Yeni Malatya: 1-3 : Sivasspor - SİVAS

Kaynak: İHA
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