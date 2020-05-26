Sivasspor hazırlıklarına devam etti - SİVAS Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA