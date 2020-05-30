Sivasspor hazırlıklarına devam etti Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Antrenman maçını kırmızı takım Mert Hakan Yandaş (2) ve Yatabare'nin golleriyle 3-2 kazanırken, sarı takımın gollerini Emre Kılınç ile Kone kaydetti.

Diğer yandan idari menajer Kerem Atılmaz ile fizyoterapist Fatih Aydın'ın doğum günü, antrenmanın ardından sporcular tarafından kutlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA