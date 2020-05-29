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Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Sivasspor hazırlıklarına devam etti
29.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:02

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

Topla yapılan çalışmalarla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda oyun oynayan futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanla, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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