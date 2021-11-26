Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor
Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri

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