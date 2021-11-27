SPOR Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, yarın evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.