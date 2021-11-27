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Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

SİVAS (İHA) - - Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor ile Hatayspor yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri

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