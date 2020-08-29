Sivasspor günü tek idmanla tamamladı - Sivasspor günü tek idmanla tamamladı DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

- Sivasspor günü tek idmanla tamamladı

SİVAS - DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışmalar yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA