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Sivasspor günü tek idmanla tamamladı

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor günü tek idmanla tamamladı
29.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:38

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışmalar yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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