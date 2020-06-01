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Sivasspor günü tek idmanla tamamladı

DG Sivasspor, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivasspor günü tek idmanla tamamladı
01.06.2020 20:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:24

DG Sivasspor, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir günlük iznin ardından Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın saat 11.00'de ve 18.00'de yapacağı çift antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'de sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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