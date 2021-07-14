SPOR Sivasspor, günü tek çalışmayla geçirdi
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SPOR Sivasspor, günü tek çalışmayla geçirdi

SPOR Sivasspor, günü tek çalışmayla geçirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor, günü tek çalışmayla geçirdiSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Bolu kampında günü yaptığı tek çalışma ile geçirdi.

Sivasspor, günü tek çalışmayla geçirdi

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Bolu kampında günü yaptığı tek çalışma ile geçirdi.

Demir Grup Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 13'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kaya Green Park'ta öğlen saatlerinde günün tek antrenmanını gerçekleştirdi.

Saat 11.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu ve geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

SPOR Sivasspor, günü tek çalışmayla geçirdi
SPOR Sivasspor, günü tek çalışmayla geçirdi
SPOR Sivasspor, günü tek çalışmayla geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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