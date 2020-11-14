Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı
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Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı

14.11.2020 19:14 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:29

- Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı ikinci antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

- Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı

SİVAS - DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı ikinci antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı tek antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı
Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı
Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı
Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı
Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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