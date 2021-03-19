Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
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Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

19.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:48
Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde İzmirspor İnciraltı Cavit Ölçer Tesisleri'nde sağanak altında yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçında hakem Yasin Kol görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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