SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

16.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:12

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, geniş alan çok pas ve çabukluk çalışmasının ardından son bölümde çift kale maç yaptı.

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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