Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda, 29 Ağustos Pazar günü saat 19.15'de oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Bilet fiyatlarının, 1. kategori (VIP) 70 lira, 2. kategori (maraton) 50 lira, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 25 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Stadyuma girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve şartlarının uygulanacağı belirtilen açıklamada, aşı takvimini tamamlamamış kişilerin, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecekleri ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer