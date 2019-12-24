Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı
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Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı.

24.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:40
Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı

Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 29 Aralık Pazar günü saat 14.00'de oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve stadyumun güney arkası tribünü (8 nolu giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.

Bilet fiyatlarının 1. kategori (VIP) 54, 2. kategori (maraton) 27.50, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,50 lira ve misafir takım için 17.50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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