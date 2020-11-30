Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ne zaman başlayacak? Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim?
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Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ne zaman başlayacak? Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim?

30.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:39
Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ne zaman başlayacak? Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim?

Spor Toto Süper Lig bu hafta güzel maçlara sahne alıyor. Sivasspor - Göztepe maçı bugün başlayacak. Peki maç hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sivasspor - Göztepe ücretsiz mi? Sivasspor - Göztepe şifresiz kanal var mı?

Süper Lig'in 10. haftasının son 2 maçı bugün oynanacak. Peki Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi?

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi yani bugün akşam saat 19:30 'da başlayacaktır.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Sivasspor - Göztepe maçı bu akşam saat 19:30 'da Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayında yayınlanacak.

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SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanacak.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN TOKAT(Hakem)

MEHMET KISAL(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN KELEŞ(Dördüncü Hakem)

VOLKAN BAYARSLAN(VAR)

ONUR ÖZÜTOPRAK(AVAR)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)

ATİLLA AKSOY(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)

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