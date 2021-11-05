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Sivasspor, Giresunspor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor, Giresunspor maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar ardından dar alan çok pas çalışması yaptı. Son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yapan Sivas temsilcisi, orta şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Jorge Felix ise fizyoterapist eşiğinde ayrı olarak çalıştı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

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