Sivasspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
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Sivasspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'in 35. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Sivasspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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