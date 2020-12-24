Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Gençlerbirliği maçı kaç kaç?
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Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Gençlerbirliği maçı kaç kaç?

24.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:05
Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Gençlerbirliği maçı kaç kaç?

24 Aralık'ta oynanacak olan,Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Sivasspor - Gençlerbirliği maçı kaç kaç? Canlı İzle!

24 Aralık'ta oynanacak olan,Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Sivasspor - Gençlerbirliğimaçı kaç kaç?Canlı İzle! İşte detaylar

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Sivasspor ve Gençlerbirliği 24.12.2020 Perşembe günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 2 canlı yayınlıyor.

Sivasspor Gençlerbirliği Hangi Tarihte?

Sivasspor Gençlerbirliği Futbol karşılaşması tarihi 24.12.2020

Sivasspor Gençlerbirliği Hangi Kanalda?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçını Bein Sports 2 canlı olarak yayınlayacak

Sivasspor Gençlerbirliği Maçı Hangi Gün?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı Perşembe günü oynanacak

Sivasspor Gençlerbirliği Saat Kaçta?

Sivasspor - Gençlerbirliği Maçın başlama saati 16:00

Sivasspor - Gençlerbirliğimaçı kaç kaç?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçının sonucunu maç bitimi ile buradan bulabilirsiniz.

Sivasspor 7 Maç Sonra Kazandı

Sivasspor, geçtiğimiz hafta konuk olduğu Konyaspor deplasmanından galibiyet ile ayrılmayı başardı. Maçın başından sonuna dek iyi bir oyun ortaya koyan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Faycal Fajr'ın tek golüyle 1-0 kazanarak moral buldu. Süper Lig'de tam 7 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşayan Sivasspor bu hafta iç sahada konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında da galibiyet peşinde.

Gençlerbirliği'nde 2 Cezalı

Gençlerbirliği ise geçtiğimiz hafta Ankara derbisinden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. İç sahada konuk ettikleri Ankaragücü karşısında öne geçtikleri maçta skoru koruyamadılar. Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayan Mustafa Kaplan'ın ekibi düşme hattının 2 puan üzerinde yer alıyor. Son deplasman maçında hatırlayacağımız üzere Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmişlerdi. Bu hafta Sivasspor maçı öncesinde Piris Motta ve Gökhan Altıparmak kart cezalısı.

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