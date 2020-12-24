Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Gençlerbirliği maçı kaç kaç?
24 Aralık'ta oynanacak olan,Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Sivasspor - Gençlerbirliği maçı kaç kaç? Canlı İzle!
24 Aralık'ta oynanacak olan,Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Sivasspor - Gençlerbirliğimaçı kaç kaç?Canlı İzle! İşte detaylar
Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Sivasspor ve Gençlerbirliği 24.12.2020 Perşembe günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 2 canlı yayınlıyor.
Sivasspor Gençlerbirliği Hangi Tarihte?
Sivasspor Gençlerbirliği Futbol karşılaşması tarihi 24.12.2020
Sivasspor Gençlerbirliği Hangi Kanalda?
Sivasspor - Gençlerbirliği maçını Bein Sports 2 canlı olarak yayınlayacak
Sivasspor Gençlerbirliği Maçı Hangi Gün?
Sivasspor - Gençlerbirliği maçı Perşembe günü oynanacak
Sivasspor Gençlerbirliği Saat Kaçta?
Sivasspor - Gençlerbirliği Maçın başlama saati 16:00
Sivasspor - Gençlerbirliğimaçı kaç kaç?
Sivasspor - Gençlerbirliği maçının sonucunu maç bitimi ile buradan bulabilirsiniz.
Sivasspor 7 Maç Sonra Kazandı
Sivasspor, geçtiğimiz hafta konuk olduğu Konyaspor deplasmanından galibiyet ile ayrılmayı başardı. Maçın başından sonuna dek iyi bir oyun ortaya koyan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Faycal Fajr'ın tek golüyle 1-0 kazanarak moral buldu. Süper Lig'de tam 7 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşayan Sivasspor bu hafta iç sahada konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında da galibiyet peşinde.
Gençlerbirliği'nde 2 Cezalı
Gençlerbirliği ise geçtiğimiz hafta Ankara derbisinden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. İç sahada konuk ettikleri Ankaragücü karşısında öne geçtikleri maçta skoru koruyamadılar. Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayan Mustafa Kaplan'ın ekibi düşme hattının 2 puan üzerinde yer alıyor. Son deplasman maçında hatırlayacağımız üzere Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmişlerdi. Bu hafta Sivasspor maçı öncesinde Piris Motta ve Gökhan Altıparmak kart cezalısı.