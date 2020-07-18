Sivasspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği, yarın saat 21.00'de, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Kaynak: AA