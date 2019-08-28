Sivasspor - Gazişehir Gaziantep maçının biletleri satışta
DG Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında pazar günü oynanacak lig maçının biletleri satışa çıktı.
DG Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında pazar günü oynanacak lig maçının biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü saat 19.15'te sahasında Gazişehir Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da maçın bilet satışı başladı. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori (VIP)- 54 TL
2. Kategori (Maraton) - 27,5 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) - 13,5 TL
Misafir tribünü - 17,5 TL - SİVAS