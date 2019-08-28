Sivasspor - Gazişehir Gaziantep maçının biletleri satışta

DG Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında pazar günü oynanacak lig maçının biletleri satışa çıktı.

28.08.2019 15:44
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep maçının biletleri satışta

DG Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında pazar günü oynanacak lig maçının biletleri satışa çıktı.


Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü saat 19.15'te sahasında Gazişehir Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da maçın bilet satışı başladı. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:


1. Kategori (VIP)- 54 TL


2. Kategori (Maraton) - 27,5 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) - 13,5 TL


Misafir tribünü - 17,5 TL - SİVAS

Kaynak: İHA
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