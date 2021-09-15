Sivasspor Gaziantep maçının bilet satışı başladı
Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'in 5. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK arasında 18 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
VIP Alt Tribün: 70 TL
Maraton Tribünü: 50 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL - SİVAS
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