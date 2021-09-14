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Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor
Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

- Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

- Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS - Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de pazar günü İstanbul deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Gaziantep FK, 18 Ağustos Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri
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