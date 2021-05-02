Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
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Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e gidecek. - SİVAS

Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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