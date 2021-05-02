Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı
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Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, bu karşılaşma için uçakla Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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