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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Serhat Zafer - Spor
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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, kulüp tesislerinde 19 yaş altı takımı ile maç yapan kırmızı-beyazlılar, mücadeleyi 5-0 kazandı.

Karşılaşmada golleri Kerem Atakan Kesgin, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique (2) ve Halit Çokyaşar kaydetti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Serhat Zafer - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Cumartesi, Sivasspor, Spor, Haber

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