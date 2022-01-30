Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA, Serhat Zafer - Spor
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, kulüp tesislerinde 19 yaş altı takımı ile maç yapan kırmızı-beyazlılar, mücadeleyi 5-0 kazandı.
Karşılaşmada golleri Kerem Atakan Kesgin, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique (2) ve Halit Çokyaşar kaydetti.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Serhat Zafer - Spor