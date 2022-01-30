Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, kulüp tesislerinde 19 yaş altı takımı ile maç yapan kırmızı-beyazlılar, mücadeleyi 5-0 kazandı.

Karşılaşmada golleri Kerem Atakan Kesgin, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique (2) ve Halit Çokyaşar kaydetti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.