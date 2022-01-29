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Sivasspor salonda çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor salonda çalıştı

DG Sivasspor, bugün fitness salonunda yaptığı çalışmayla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün fitness salonunda yaptığı çalışmayla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam eden Sivasspor, günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yiğidolar akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor salonda çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Cumartesi, Sivasspor, Spor, Haber

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