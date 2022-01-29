Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı antrenmanla devam etti

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olarak salonda gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, akşam idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. karşılaşacak.