Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı antrenmanla devam etti - Haberler Spor
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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı antrenmanla devam etti

AA - Spor
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olarak salonda gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, akşam idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. karşılaşacak.

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı antrenmanla devam etti

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı antrenmanla devam etti

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı antrenmanla devam etti

AA - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Cumartesi, Sivasspor, Spor, Haber

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