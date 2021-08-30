Sivasspor galibiyete hasret
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Sivasspor galibiyete hasret

Sivasspor galibiyete hasret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'de en son geçen sezon 42. haftada Kasımpaşa'yı iç sahada 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Konyaspor'a 1-0 ve deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, dün de evinde Göztepe ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 4. haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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