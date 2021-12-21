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Sivasspor, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

Sivasspor, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşılaşacağı Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşılaşacağı Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.

Ligde son 4 maçından da galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Sivas ekibi, Rize temsilcisini de yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesi ev sahibi Sivasspor 25 puanla 8'inci, Çaykur Rizespor ise 16 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

Demir Grup Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Aaron Appindangoye, Sefa Yılmaz, Fredrik Ulvestad, Caner Osmanpaşa ve Jorge Felix'in sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılarda Pedro Henrique ise kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

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AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri

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