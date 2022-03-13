Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.
Ligde son olarak 25. haftada konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ligin 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 1-0 kaybeden Sivas temsilcisi, 27. haftada evinde Beşiktaş'a 3-2, 28. haftada ise Fraport TAV Antalyaspor'a rakip sahada 1-0 yenildi.
Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor'u Pedro Henrique'nin golleriyle 3-2 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Kırmızı-beyazlılar, ligin 30. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022