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Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

AA - Serhat Zafer - Spor
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Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Ligde son olarak 25. haftada konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligin 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 1-0 kaybeden Sivas temsilcisi, 27. haftada evinde Beşiktaş'a 3-2, 28. haftada ise Fraport TAV Antalyaspor'a rakip sahada 1-0 yenildi.

Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor'u Pedro Henrique'nin golleriyle 3-2 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 30. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek.

AA / Serhat Zafer - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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